Hannah Lynch Hannah Lynch, studentessa modello amata da tutti. Il ricordo delle amiche: "Una supernova, determinata e ostinata"

Studentessa modello, appassionata di letteratura e di poesia, impegnata nelle battaglie per i diritti civili e delle donne. È questo il ritratto che i media inglesi fanno di Hannah Lynch, 18 anni, l’ultima vittima della Bayesian recuperata oggi dai sommozzatori dei vigili del fuoco a Porticello. La carriera scolastica di Hannah Lynch Hannah, figlia del magnate inglese e di Angela Bacares, aveva studiato alla Latymer Upper School di Hammersmith, una scuola privata tra le più esclusive di Londra. Amava tanto i libri e la poesia; lo scorso anno aveva anche vinto un premio, il William C. Smith Award, proprio per la poesia. A settembre, dopo il diploma, avrebbe dovuto frequentare la Oxford University. «Era così entusiasta di iniziare a studiare a Oxford, un obiettivo per il quale aveva lavorato duramente», racconta Jon Mitropoulos-Monk, suo docente di inglese, alla Latymer Upper School. «Sono stato il suo insegnante per quattro anni - prosegue - non ho mai insegnato a qualcuno che combinasse capacità intellettuali elevatissime con calore ed entusiasmo come ha fatto Hannah. Ha illuminato l’aula con la sua energia e la sua passione, oltre alla sua intelligenza. È stata una delle migliori studentesse del paese, ha ottenuto, infatti, il massimo dei voti in letteratura inglese. Basti pensare che all’età di 16 anni aveva già letto Joyce, Faulkner e Nabokov e aveva divorato gli scritti di Angela Carter, Joseph Conrad e John Donne».

Ricordi degli amici Alcuni amici della ragazza, parlando di lei al Times, la descrivono come una «supernova, determinata, ostinata e divertente». Toccante anche la testimonianza di una delle più care amiche della ragazza, Katya Lewis, che la descrive come una persona con «un’anima calda e bella. Stare con Hannah mi ha fatto sentire completa e felice. È l’amica più speciale che si possa desiderare e la amerò per sempre». L'ultima apparizione pubblica L’ultima apparizione di Hannah, sui social, risale allo scorso 4 luglio, durante il ballo di fine anno, organizzato proprio dalla Latymer Upper School di Hammersmith. La giovane dava l’addio all’adolescenza per affacciarsi alla vita adulta. Nella foto è immortalata con un vestito lungo nero, elegante, i capelli sciolti e degli orecchini pendenti. «È stata una serata memorabile», scrive la scuola nel suo profilo social «vi auguriamo una fantastica estate e buona fortuna per il voto finale».