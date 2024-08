Arianna Meloni: io e Lollobrigida ci siamo lasciati, ma per lui mi butterei nel Tevere

«Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma». Ma l’amore «è un’altra cosa». Arianna Meloni sceglie il Foglio, e un lungo colloquio, per rendere pubblico quello che nei palazzi già si sussurrava da tempo: lei e Francesco Lollobrigida, ministro e capodelegazione di Fdi nel governo guidato dalla sorella, non stanno più insieme. «Da un pò». Un annuncio che arriva alla fine di una settimana in cui Arianna è stata al centro della cronaca (politica, non rosa) sulla scia di ipotesi di future indagini a suo carico per il presunto ruolo ai tavoli che contano sulle nomine. Della Rai e non solo.

«Da due anni mi descrivono alle prese con nomine e trame di potere, è avvilente» denuncia la sorella della premier: certo, niente a che vedere con «Silvio Berlusconi. Nessuno si paragona a uno statista come lui», ma «la cosa che ha scritto Sallusti prendeva spunto dal libro e dalle dichiarazioni di Luca Palamara, già membro del Csm, su un metodo che evidentemente esisteva, e non so se esista ancora». Ma «lungi da me attaccare la magistratura», ribadisce ancora una volta la dirigente di Fdi.