La compagnia aerea IndiGo introduce il genere neutro "Mx". Ecco cosa significa

La compagnia aerea indiana IndiGo annuncia l’introduzione della designazione di genere neutra «Mx», accanto a «maschio» o «femmina», per i passeggeri al momento dell’acquisto dei biglietti. L’iniziativa fa parte dell’impegno dell’azienda, la più grande del paese, con un 62% del mercato, per sostenere l’inclusività. Le concorrenti Air India Express e Vistara, entrambe del gruppo Tata, prevedono già questo tipo di scelta. Nel comunicato in cui annuncia l’iniziativa, IndiGo riferisce di una più estesa serie di iniziative che prevedono di aumentare il numero delle persone transgender assunte nello staff e l'incremento dei servizi per i viaggiatori portatori di handicap.

Cos'è il genere neutro "Mx"

Il titolo "Mx" rappresenta un passo cruciale verso l'inclusività, riflettendo l'evoluzione della nostra società nell'accogliere identità di genere più diversificate. Mx, pronunciato "mix" o "mux", è un titolo onorifico che supera le tradizionali distinzioni di genere, offrendo un'alternativa a "Mr." o "Ms." per coloro che non si identificano come uomini o donne, o che preferiscono non rivelare il proprio genere.