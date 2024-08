Ansia da rientro dalle vacanze? Ecco come rendere soft il ritorno alla routine

Di solito è di lieve entità e dura poco, ma l’ansia da rientro dopo un periodo di vacanza è uno stato d’animo comune fra i lavoratori, caratterizzato da tristezza, malumore e negatività. «Certamente occorre impegnarsi a riprendere progressivamente e gradualmente le attività lavorative, a piccoli passi e per piccoli obiettivi», spiega Federica Pinna, direttrice della Psichiatria dell’Aou di Cagliari, nel dare qualche suggerimento per un ritorno 'soft' alla routine quotidiana.

«Questo ci consente di non sentirci travolti dagli impegni quotidiani arrivando a sviluppare sintomi come ansia, tristezza, insonnia e irritabilità. E’ importante alternare il tempo speso a lavorare con il tempo dedicato ad attività piacevoli che aiutino a rilassarsi e a limitare lo stress, tra cui l’attività fisica, una buona alimentazione e una buona igiene del sonno. Questa alternanza tra lavoro e svago, quindi tra dovere e piacere, dovrebbe caratterizzare stabilmente la nostra quotidianità, non solo il periodo del rientro dalle vacanze, consentendoci di ricaricarci di energie e risorse utili a fronteggiare gli impegni lavorativi, senza arrivare alle vacanze estive eccessivamente carichi di stress e di aspettative».