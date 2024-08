Cambio al vertice degli uffici scolastici regionali della Calabria e della Sicilia: Iunti e Pierro andranno al ministero dopo un percorso di proficua sinergia

Gli avvisi 6085 e 6086 del 28 agosto scorso sono firmati dal capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitali Jacopo Greco e fanno riferimento al dPCM del 19 agosto 2024, in corso di registrazione, con il quale i titolari dell’incarico dirigenziale di livello generale per l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria e per la Sicilia (rispettivamente Antonella Iunti e Giuseppe Pierro) sono stati entrambi nominati per altro incarico generale. Per la nomina dei loro successori è stata quindi indetta una procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale, con la pubblicazione degli avvisi sul sito istituzionale del Mim. Possono presentare la propria candidatura i dirigenti di prima e di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito oppure appartenenti al ruolo di altre amministrazioni o di organi costituzionali. I curricula saranno valutati da una commissione che sosterrà specifici colloqui con i candidati e le candidate le cui attitudini e capacità professionali siano maggiormente in linea con i requisiti richiesti dall’interpello e che valuterà tutte le candidature pervenute, redigendo, all’esito della valutazione, una lista dei candidati senza ordine di preferenze. Il Ministro formulerà la proposta motivata per il conferimento dell’incarico di prima fascia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del successivo iter di nomina.

Antonella Iunti, di origine vibonese, 47 anni, dirige l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria dal settembre 2021, arrivando da Perugia, dove si è laureata ed ha svolto la sua carriera professionale, prima da avvocata e poi da dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria. La nomina arrivò dopo impegnativi incarichi ministeriali in Calabria, quali quello di componente del collegio ispettivo nominato dal ministro Bianchi a seguito delle vicende di cronaca che investirono l’ufficio e di coordinatrice della sede regionale di via Lungomare a Catanzaro. Un grande impegno nell’affrontare in strettissimo contatto con il Ministero le molteplici criticità del sistema scolastico calabrese, affiancata dal dirigente vicario, Vito Primerano, che era anche dirigente dell’Atp di Catanzaro, fino alla prematura scomparsa nel novembre dello scorso anno.

Entrambi gli attuali dirigenti, quindi, Iunti e Pierro, resteranno in carica fino all’avvio dell’anno scolastico e poi si ritroveranno a lavorare al Ministero, consolidando una sinergia che si è già manifestata negli anni delle rispettive reggenze nelle due regioni del Sud, Calabria e Sicilia, che anche grazie al loro impegno hanno dialogato in diverse occasioni, coinvolgendo anche l’Ufficio scolastico della Puglia. Importante è stata anche la collaborazione con Società editrice Sud, in particolare per quanto riguarda il progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine e le attività a volte a migliorare le competenze digitali dei giovani e l'attenzione all'informazione di qualità, alla lettura critica e alla scrittura responsabile.

I recenti provvedimenti dell’Usr sono stati volti a definire il quadro delle dirigenze nelle scuole calabresi dopo il Piano di dimensionamento e riorganizzazione della rete scolastica regionale: in Calabria rimangono 281 autonomie scolastiche contro le 360 dell’anno precedente. Alle 60 conferme degli incarichi giunti a scadenza, seguono 30 incarichi in sedi dimensionate con un unico dirigente aspirante. Sono invece 23 le assunzioni di Dsga previste in tutta la regione. Proprio in questi giorni gli ultimi adempimenti in vista dell’avvio dell’anno scolastico, che in Calabria partirà il 16. Si stanno completando le immissioni in ruolo del personale docente con scorrimenti e rinunce ed è stato anche avviato un delicato dialogo con gli idonei che ne potrebbero beneficiare. Entro oggi il completamento delle assegnazioni dei dirigenti amministrativi e del personale Ata, quindi la prossima settimana si partirà con la definizione delle supplenze. Tra le novità, la possibilità di procedere con le immissioni in ruolo fino a dicembre.

Giuseppe Pierro dal 2022 all’Usr Sicilia

Giuseppe Pierro, 47 anni, è stato nominato al vertice dell’Usr Sicilia nel settembre del 2022. Laureato in scienze della comunicazione, con dottorato in Pedagogia e master in progettazione europea, vanta un vasto curriculum nell’ambito degli incarichi dirigenziali al ministero dell’Istruzione ed è stato capo dipartimento dello sport della presidenza del consiglio. Durante i due anni alla guida della scuola siciliana, condotti con grande attenzione all’aspetto della comunicazione istituzionale, si è impegnato in particolare in progetti volti al contrasto alla dispersione scolastica e al bullismo, anche attraverso la collaborazione con Telefono Azzurro. Sono state avviate attività di formazione in materia di protezione civile ed è stata significativa la promozione dell’inclusione, ad esempio con l’avvio di iniziative sperimentali per la diffusione della Lingua dei segni in classe. Tra le attività volte a migliorare e promuovere le competenze digitali e l'uso responsabile del web, il seminario organizzato assieme a Società Editrice Sud nello scorso ottobre durante Fiera Didacta Sicilia con la partecipazione del Garante per la protezione dei dati personali per parlare di privacy e informazione di qualità nell'ambiente scolastico. Anche per la Sicilia sono giorni di intenso lavoro in vista dell’avvio dell’anno scolastico il 12 settembre: oltre 6800 le richieste accolte per assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, dal 6 settembre le operazioni per il conferimento delle supplenze.