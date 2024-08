Chiesa: nullaosta al culto della Madonna di Pellevoisin. Le apparizioni ad Estelle Faguette nel 1876

Nell’ambito della revisione dei culti nati attorno a fenomeni presumibilmente soprannaturali, in particolari le apparizioni mariane, ll Dicastero per la Dottrina della Fede ha dato il consenso a emettere il nullaosta per la devozione legata al santuario mariano Nostra Signora della Misericordia di Pellevoisin, in Francia, dove nel 1876 una domestica, Estelle Faguette, avrebbe avuto varie apparizioni della Vergine Maria.

«Sebbene non sia prassi corrente» del Dicastero per la Dottrina della Fede «esprimersi sul carattere soprannaturale o sull'origine divina dei fenomeni soprannaturali e dei presunti messaggi, le espressioni che Estelle ha presentato come provenienti dalla Vergine Maria hanno un valore particolare che ci permette di intravedere un’azione dello Spirito Santo in mezzo a questa esperienza spirituale», scrive il cardinale Victor Manuel Fernàndez in una lettera indirizzata all’arcivescovo di Bourges, in Francia, Jèrome Daniel Beau, e approvata da Papa Francesco giovedì 22 agosto.

Il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede afferma che non solo «non ci sono obiezioni dottrinali, morali o di altro tipo a questo evento spirituale» a cui i fedeli «possono dare il loro assenso in modo prudente» (Norme, art 22, 1), «ma che in questo caso la devozione, già fiorente, è particolarmente raccomandata per coloro che desiderano liberamente aderirvi», in quanto vi si trova «un cammino di semplicità spirituale, di fiducia, di amore che farà un gran bene e che «sarà certamente un bene per tutta la Chiesa».