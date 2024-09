Ferrero lancia la Nutella «plant-based» vegana e senza glutine, con tappo verde

A settembre 2024 Ferrero lancia Nutella «plant-based», la leggendaria crema spalmabile in versione vegana e senza glutine. Ne dà annuncio l’azienda.

Nel contesto delle celebrazioni per il sessantesimo compleanno di Nutella e a pochi mesi dal lancio di Nutella versione gelato, si legge nella nota, arriva sul mercato una nuova ricetta, nata con l’obiettivo di offrire l’inconfondibile esperienza Nutella a coloro che, per necessità o per scelta, prediligono alimenti a base vegetale o privi di lattosio.

La ricetta, con ingredienti di origine vegetale come alternativa al latte, quali ceci e sciroppo di riso, risulta adatta alle persone intolleranti al lattosio, offrendo loro la possibilità di assaporare, o ritornare ad assaporare, la stessa inconfondibile esperienza di Nutella, a cui hanno dovuto rinunciare.

Questo nuovo prodotto risponde inoltre a una recente tendenza alimentare, sottolinea Nutella, definita come «dieta flexitariana», che è abbracciata oggi da circa 12,5 milioni di italiani che, all’interno di una dieta varia e bilanciata, in maniera flessibile hanno scelto di privilegiare alimenti di origine vegetale, moderando il consumo di alimenti di origine animale.

Come Nutella, anche Nutella «plant-based» è senza glutine. Inoltre, è certificata dalla Vegetarian Society come «Vegan Approved».

La progettazione della linea di produzione dedicata a Nutella plant-based, spiega l’azienda, è iniziata a gennaio 2023 e le prime produzioni industriali sono datate giugno 2024, dopo circa 18 mesi dall’avviamento dei lavori. Sarà distribuita a partire da settembre 2024 nel canale della grande distribuzione organizzata in Italia, Francia e Belgio nel formato da 350g e arriverà nel 2025 anche in altri mercati europei.

«Nell’anno delle celebrazioni per il sessantesimo compleanno di Nutella, grazie allo spirito di innovazione e di imprenditorialità che da sempre caratterizza Ferrero, Nutella avrà la possibilità di scrivere una nuova pagina della propria storia», commenta Stefano Lelli Mami, region marketing manager Nutella Itali.

«Nutella plant-based è prodotta in Italia, presso lo stabilimento di Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, a testimonianza dell’impegno del gruppo Ferrero nel continuare a consolidare la propria presenza nel Paese e il proprio footprint industriale», sottolinea Mami.