Gli smartphone peggiorano il sonno, in Svezia stop sotto i 2 anni

«Nell’era digitale gli adolescenti trascorrono più tempo che mai davanti agli schermi potenzialmente a scapito del loro sonno», scrivono i ricercatori della University of Otago di Dunedin, in Nuova Zelanda, che hanno analizzato il comportamento di 79 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Gli effetti negativi si osservano principalmente quando i dispositivi vengono usati una volta che ci si è messi a letto, non tanto nelle ore immediatamente precedenti. Secondo i ricercatori, «l'uso di schermi interattivi come giochi e multitasking è particolarmente problematico sebbene anche le attività passive su schermo come guardare i film fossero associate ad una durata del sonno più breve». In Svezia nelle scorse ore l’autorità sanitaria ha raccomandato ai genitori di non esporre i bambini di età inferiore ai due anni a nessun tipo di schermo e agli adolescenti di non passare più di tre ore al giorno davanti ad uno schermo.

I ragazzi che usano lo smartphone mentre sono a letto peggiorano la qualità del sonno. E’ una nuova ricerca pubblicata su Jama Pediatrics a confermare il legame tra la salute dei giovanissimi e i dispositivi elettronici, legame che sta portando ad una crescente presa di posizione di istituzioni e genitori. In Svezia l’autorità sanitaria sconsiglia ai bimbi sotto i due anni di essere esposti a qualunque tipo di schermo . Mentre crescono le organizzazioni di genitori che si astengono dal dare i dispositivi ai propri figli come del resto hanno fatto a suo tempo Steve Jobs e Bill Gates, figure simbolo della tecnologia.

«Sappiamo che l’uso dei media digitali può avere effetti negativi sulla salute, tra cui un peggioramento del sonno e sintomi di depressione», ha affermato il ministro degli affari sociali, Jakob Forssmed, come riporta The Guardian. Anche in Italia in occasione della ripresa della scuola per 7 milioni (tra le novità lo stop ai cellulari in classe anche per scopi didattici) l’Istituto Superiore di Sanità consiglia di salvaguardare il sonno di bambini e ragazzi la cui perdita li fa diventare «irritabili e aggressivi» e «aumenta il rischio di dipendenze comportamentalì.

Da un’indagine dell’Iss sulla Generazione Z emerge che il 50% degli 11-13enni più a rischio di sviluppare dipendenza da social media dorme meno di sei ore a notte e quasi il 30% impiega più di 45 minuti per addormentarsi. E che il 30% di studenti a rischio di dipendenza da videogiochi ha dormito meno di sei ore a notte e quasi il 25% fatica ad addormentarsi. Mentre negli Stati Uniti, da New York alla Florida, si registrano diverse strette all’uso di social per i minori, cresce il movimento dei genitori che si rifiuta di dare gli smartphone ai propri figli. Nel Regno Unito a febbraio scorso è nata 'Smartphone Free Childhood’che ha 60mila membri e si sta espandendo in Australia, Usa, Emirati Arabi, Brasile, Canada e Sudafrica. Nel frattempo diversi giganti della tecnologia sotto pressione stanno cercando di creare esperienze di smartphone e social media più adatte ai bambini. La scelta emblematica l'hanno fatta Steve Jobs e Bill Gates: i due giganti della Silicon Valley hanno cresciuto i loro figli senza tecnologia.