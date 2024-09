Chi è Gennaro Sangiuliano, il ministro che doveva rifondare la cultura: tra storia e politica, polemiche e gaffe

Gennaro Sangiuliano: autore di saggi storici e scientifici, giornalista, una laurea in Giurisprudenza e un PhD alla Federico II di Napoli, città dove è nato nel 1962 e dove ha diretto, dal 1999 al 2001 il quotidiano Roma, prima di diventare vice direttore di Libero, e poi entrare in Rai dove, dopo varie esperienze anche da inviato in Bosnia, Kosovo e in Afghanistan, dal 2018 al 2022 diventa direttore del Tg2. Il 22 ottobre 2022, Giorgia Meloni chiama Gennaro Sangiuliano a dirigere il ministero della Cultura. Ma l’incarico non è il suo primo passo in politica: nel 2001 si era candidato alla Camera dei Deputati con Casa della Libertà, senza però essere eletto e da giovane aveva frequentato gli ambienti del Fronte della Gioventù prima di diventare consigliere circoscrizionale dell’Msi per Soccavo.

La missione al Ministero della Cultura La sua mission al ministero è però subito chiara: cercare di cambiare il verso della narrazione culturale di sinistra in direzione di un riequilibrio culturale verso quel «pensiero di destra forte e autorevole» che, a sua detta, «la sinistra ha sempre voluto nascondere». E i suoi primi gesti sono esemplificativi del suo programma: una visita alla Sinagoga di Roma per esplicitare il progetto di costruire nella Capitale un grande museo della Shoah, e una visita all’abitazione di Benedetto Croce, filosofo che rientra infatti a pieno titolo nel Pantheon di Sangiuliano dove trovano spazio di culto assoluto pochi altri intellettuali: tra questi, in particolare, lo storico Federico Chabod e l’idea di nazione che il ministro, al pari della sua simpatia per Giuseppe Prezzolini, ama citare in quasi ogni suo intervento. Del fondatore de La Voce è infatti anche biografo ("Giuseppe Prezzolini, l’anarchico conservatore") mentre è suo il saggio storico "Scacco allo zar: 1908-1910: Lenin a Capri, genesi della rivoluzione"; come pure le biografie di Ronald Reagan, Vladimir Putin, Hillary Clinton, Donald Trump, Xi Jinping.