Il caso Sangiuliano-Boccia sulla stampa estera: "Una vicenda di adulterio". E c'è chi rievoca il "bunga bunga"

"Una vicenda di adulterio": così l'agenzia francese AFP liquida quanto accaduto tra l’ormai ex ministro Gennaro Sangiuliano e "l'influencer" Maria Rosaria Boccia, mentre la Reuters evoca per l’occasione le famigerate feste notturne "bunga bunga" organizzate da Silvio Berlusconi. La stampa estera in realtà non sembra troppo sedotta dalle notizie che hanno tenuto banco in questi giorni in Italia e, in particolare, dall’esito giunto con la nomina di un nuovo ministro, Alessandro Giuli, sottolineando però che si tratta delle prime dimissioni del governo Meloni (almeno a livello ministeriale), nell’imminenza del G7 Cultura a guida italiana.

"Il ministro italiano della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si è dimesso venerdì, coinvolto in una relazione di adulterio con un’influencer che aveva filmato di nascosto le sue trasferte al seguito del ministro utilizzando occhiali smart", scrive l’AFP, osservando che "Sangiuliano è il primo ministro del governo Meloni a dimettersi e questo a meno di due settimane dall’incontro dei ministri della Cultura dei Paesi del G7 che l'Italia presiederà quest’anno, in programma dal 19 al 21 settembre".