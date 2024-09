Rinnovata la patente a Luciano Gulmini: a 100 anni ancora in auto con la moglie Tebe

Guida una Lancia Y , comprata trent'anni fa, ma in perfetto stato. Che è il mezzo, appunto, che durante la stagione estiva porta i due coniugi ravennati al bagno Alessandro di Lido Adriano dove li aspettano i loro amici. Gulmini, come ha raccontato all’edizione ravennate del Resto del Carlino , è un guidatore esperto: per molti anni, insieme alla moglie, ha girato l’ Europa , prima in Lambretta , poi sempre in macchina.

La prima patente l’ha presa ormai 75 anni fa, per poter guidare una Lambretta, con la quale lui e la moglie hanno fatto vacanze anche fuori dai confini italiani. Nei primi anni Sessanta è arrivata la prima macchina, una Fiat 500 che li ha accompagnati in numerosi viaggi in tenda. «Soprattutto - ha raccontato Luciano - nella ex Jugoslavia, dove all’epoca c'era il presidente Tito. L’abbiamo visitata per parecchi anni, siamo andati a Spalato, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, ma anche in tanti piccoli paesini, a contatto con la cultura degli altri. Ci è sempre piaciuto viaggiare, incontrare gente, lo abbiamo sempre fatto almeno per un mese all’anno».