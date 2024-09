"Scioccato a vita": marito scopre il tradimento della moglie con il prete che li ha sposati

Durante la messa domenicale nella storica chiesa di Saint-Sauveur a Brignoles, una notizia sconvolgente ha lasciato i fedeli senza parole: il padre Gerson Peres ha annunciato le sue dimissioni dopo aver confessato una relazione extraconiugale con una donna che lui stesso aveva unito in matrimonio solo pochi mesi prima. Questa rivelazione ha scatenato reazioni contrastanti all'interno della comunità. Lo riferisce il sito web di informazione belga in lingua francese 7sur7.

Una "scelta di trasparenza" di padre Gerson

L'abbé Lionel, chiamato a rappresentare il vescovo coadiutore della diocesi di Fréjus-Tolone, Monsignore François Touvet, ha letto una lettera alla congregazione: "Il padre Gerson ha lasciato la parrocchia di Brignoles venerdì 23 agosto. Ha presentato le sue dimissioni che sono state accettate. La sua condotta era in evidente contrasto con il voto di celibato che aveva preso".

Lionel ha espresso anche la sua opinione personale sull'accaduto: "Molti già lo sapevano, altri lo scoprono oggi. Il padre Gerson era coinvolto in una relazione inappropriata con una donna adulta, sposata. L'ho scoperto solo pochi giorni fa e, per me, è stato uno shock."