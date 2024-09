Apple, al via l'evento iPhone 16: incorporerà l'intelligenza artificiale

Durante l'evento presso lo Steve Jobs Theatre di Apple Park a Cupertino , il CEO di Apple , Tim Cook , ha introdotto gli aggiornamenti tanto attesi. «Oggi abbiamo annunci entusiasmanti da condividere su Apple Watch e AirPods , oltre ai primi iPhone progettati specificamente per sfruttare le capacità della nostra intelligenza artificiale », ha dichiarato Cook. Un video introduttivo ha mostrato come i prodotti Apple siano progettati per migliorare la vita quotidiana degli utenti, enfatizzando temi come l’ inclusività e l’innovazione.

L’ evento Apple di presentazione dei nuovi prodotti ha preso il via con grandi aspettative, mettendo in primo piano l’annuncio dell’ iPhone16 . Questo nuovo dispositivo è il primo della gamma ad integrare un sistema di intelligenza artificiale generativa , segnando un punto di svolta nella tecnologia degli smartphone. La nuova Apple Intelligence , inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, promette di offrire un'esperienza utente rivoluzionaria.

iPhone16 e l'AI generativa: la risposta di Apple alla concorrenza

La nuova gamma di iPhone16 rappresenta la risposta di Apple alla crescente competizione nel settore degli smartphone con intelligenza artificiale. Mentre giganti come Google e Samsung hanno già introdotto dispositivi con funzionalità AI avanzate, Apple punta a distinguersi grazie alla sua capacità di integrare l'AI generativa nel proprio ecosistema di prodotti e servizi. Nonostante un calo dell'1% nelle vendite di iPhone nel periodo aprile-giugno rispetto all’anno precedente, Apple vede nei nuovi iPhone una chiave per rilanciare il mercato. Come sottolinea Gadjo Sevilla, analista di Emarketer, «Questi nuovi iPhone sono cruciali per Apple, essendo il prodotto più redditizio e il fulcro di un ecosistema in continua espansione di servizi e abbonamenti».

Apple Intelligence: il futuro dell'interazione utente

Presentata all’inizio di giugno, Apple Intelligence è la risposta dell'azienda alla rivoluzione dell’AI generativa lanciata da OpenAI con ChatGPT. Questo nuovo sistema promette di migliorare notevolmente l'esperienza utente: dall’assistente vocale Siri, che sarà in grado di rispondere a domande più complesse e contestuali, alla capacità di suggerire risposte alle email e creare immagini su richiesta. La promessa è quella di rendere i dispositivi Apple ancora più intuitivi e personalizzati.