Covid: i lockdown "hanno invecchiato il cervello degli adolescenti". Lo studio dell’Università di Washington

Le misure di contenimento per arginare la pandemia di Covid-19 potrebbero aver provocato serie conseguenze al cervello degli adolescenti, favorendone l’invecchiamento. Questo inquietante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', condotto dagli scienziati dell’Università di Washington. Il team, guidato da Patricia Kuhl, ha valutato la maturazione dell’organo cognitivo misurando lo spessore della corteccia cerebrale, lo strato esterno di tessuto nel cervello. La corteccia cerebrale si assottiglia naturalmente con l’età.

La letteratura scientifica dimostra che lo stress cronico e le avversità possono accelerare l’assottigliamento corticale, il che è stato associato a un maggiore rischio di sviluppare disturbi neuropsichiatrici e comportamentali.

Durante la diffusione del nuovo coronavirus, i governi di tutto il mondo hanno introdotto misure restrittive, come lockdown e chiusure scolastiche. E’ stato ampiamente documentato che questa interruzione delle routine quotidiane e delle attività sociali ha avuto un impatto negativo sulla salute mentale degli adolescenti. Questa fascia di popolazione si trova, infatti, in un periodo di transizione, caratterizzata da cambiamenti drammatici nello sviluppo emotivo, comportamentale e sociale e dalla formazione del senso di autoidentità, autostima e autocontrollo. La carenza di interazioni sociali durante il Covid-19 ha portato a numerose segnalazioni di ansia, depressione e stress, soprattutto per le ragazze.