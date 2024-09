La "tall energy" di Kamala Harris: quando l'altezza non conta. Il segreto del suo successo secondo il Nyt

Non è bassa, ma neppure torreggiante, eppure, quando sale sul palco, Kamala Harris domina la scena con una presenza di gran lunga superiore a quella dei suoi 165 centimetri. Questo perché, secondo il New York Times, la vicepresidente e candidata dem trasuda «tall energy», una dote innata che possiedono anche celebrità "bassottelle" come Lady Gaga e Tom Cruise.

Secondo il Times, potrebbe essere questa un’arma segreta nella sfida per la Casa Bianca contro il metro e 92 di Donald Trump. Se eletta, la Harris sarebbe di tre centimetri più alta di James Madison, il presidente più basso nella storia degli Usa.

In realtà la candidata Dem porta quasi sempre i tacchi, con i quali svetta a un metro e 73 come da lei proclamato in gennaio durante un’intervista con la giornalista Katie Couric. Ma non è solo questione di calzature, e del resto la Harris alterna i decolletè col tacco alle Converse, sia pure con la piattaforma.