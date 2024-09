Mattarella: il fascismo complice della ferocia nazista. Con la Costituzione non più sudditi ma cittadini

Durante una solenne cerimonia ad Ampezzo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato l’80° anniversario della liberazione della Carnia e dell’Alto Friuli, territori simbolo della resistenza contro il dominio fascista durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel suo discorso, pronunciato di fronte a una folla riunita per l’evento, Mattarella ha ricordato gli orrori del 1944, un anno segnato da conflitti e sofferenze in tutta Italia e in Europa, mentre le forze naziste iniziavano il loro ritiro.

"Il 1944 fu un anno carico di orrore in Italia e in Europa. Il progressivo ritiro delle truppe naziste lasciava dietro di sé una drammatica scia di stragi," ha affermato Mattarella, riflettendo su un periodo in cui il panorama europeo era segnato da brutalità e resistenza. Ha sottolineato che, mentre le forze naziste si ritiravano, il movimento di Resistenza contro il fascismo prendeva forza, opponendosi alla Repubblica Sociale Italiana, che Mattarella ha descritto come "complice della ferocia nazista."