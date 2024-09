La frase di Trump "mangiano i gatti" diventa un video virale con milioni di visualizzazioni. IL VIDEO

La canzone "Mangiano i gatti", creata dal musicista sudafricano David Scott, noto per il progetto "The Kiffness", è diventata un fenomeno virale online. Il brano prende ispirazione da una frase pronunciata da Donald Trump durante un confronto con Kamala Harris, trasformando il commento surreale in un brano pop elettronico accattivante. La canzone ha rapidamente conquistato TikTok, YouTube e Spotify, con milioni di utenti che creano e condividono video sulle sue note.

Scott ha voluto offrire qualcosa di divertente e leggero, utilizzando la frase di Trump per creare un tormentone che intrattiene e fa riflettere. "Mangiano i gatti" dimostra come la cultura digitale possa prendere un momento insolito e trasformarlo in un fenomeno globale, combinando umorismo e musica contemporanea.