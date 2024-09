"Tutti a scuola": a Cagliari l'apertura del nuovo anno scolastico tra musica, sport e intelligenza artificiale

Si tiene oggi "Tutti a scuola", la cerimonia d'inaugurazione del nuovo anno scolastico, che nella sua XXIV edizione sarà ospitata dal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

La diretta della cerimonia sarà trasmessa su Rai Uno, a partire dalle 16.30, e sarà condotta da Eleonora Daniele con la partecipazione speciale dell'attore Pierpaolo Spollon. Come ogni anno, saranno presenti delegazioni di docenti, studentesse e studenti provenienti da tutto il Paese e un’ampia rappresentanza del mondo scolastico. Per il MIM, oltre al ministro Giuseppe Valditara, sarà presente la sottosegretaria Paola Frassinetti. Durante la manifestazione si esibiranno alcuni Istituti che si sono distinti in attività creative e di approfondimento culturale nell’ultimo anno scolastico. Sarà presente anche un’orchestra composta da una selezione di elementi provenienti dai Licei musicali del Veneto.