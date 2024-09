A Striscia la notizia arriva il velino: dopo 36 anni sulla scrivania del tg satirico anche un ballerino

Per la prima volta dopo 36 anni non saranno due ragazze le classiche veline immagine di Striscia la notizia, il tg satirico in onda su Canale 5 dal 23 settembre. Arriva infatti un ballerino, 'che potremmo chiamare velin', ha scherzato il patron Antonio Ricci. Si tratta di Gianluca Briganti. La nuova velina invece è Beatrice Coari.

Si Gianluca Briganti ha 37 anni, nato a Viareggio da mamma cilena e papà italiano. Balla da quando aveva 5 anni. Diplomato nel 2010 in danza, recitazione e canto all’Accademia 'MAS Music Arts & Show' di Milano, ha lavorato nei più famosi musical europei come performer, e anche in diversi programmi tv.

Beatrice Coari ha 21 anni, di Genova. Dopo il diploma al liceo linguistico, si è iscritta all’Università di Genova, dove studia Economia delle aziende marittime, della Logistica e dei Trasporti.