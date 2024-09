I 90 anni di Sophia Loren, la più famosa attrice italiana nel mondo sarà festeggiata stasera a Roma

Sophia Loren compie oggi 90 anni: la più famosa attrice italiana nel mondo sarà festeggiata stasera a Roma con un evento speciale strettamente privato al The Space Cinema Moderno organizzato da ministero della Cultura, dove le sarà consegnato un riconoscimento dal sottosegretario Lucia Borgonzoni e dalla presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia. Sono previsti interventi di amici dell’artista vincitrice di due Oscar, 5 Golden Globe e un Leone d’oro, arrivati da tutto il mondo. Per la serata è stata organizzata una festa privata con i suoi figli Edoardo e Carlo Ponti accompagnati dalle mogli, l’attrice americana Sasha Alexander e la violinista ungherese Andrea Meszaros, oltre ai quattro nipoti Lucia, Leonardo, Vittoria e Beatrice, alla sorella Maria Scicolone e a un centinaio di colleghi e amici.

A Pozzuoli, dove la protagonista di «Ieri, oggi, domani», «Matrimonio all’italiana» e «La ciociara» trascorse la sua infanzia, è stato realizzato un murale pop per celebrarla. Eventi per rendere omaggio all’icona del cinema italiano sono in programma da Firenze a Napoli fino a Los Angeles dove al museo dell’Academy of Motion Pictures dal 7 al 30 novembre è in programma una retrospettiva dei suoi film organizzata da Cinecittà con il gran finale a Santa Monica e un concerto del tenore Pasquale Esposito diretto dal maestro Carlo Ponti Jr., il figlio primogenito avuto dal marito produttore Carlo Ponti.