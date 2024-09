Siamo figli del latino almeno quanto siamo figli delle stelle, il saggio di Vittorio Feltri

Nella singolare veste di cultore di una lingua dal suono ammaliante che, come lui stesso racconta, ha fatto parte della sua esistenza sin da giovanissimo, Feltri prende posizione sin dall’inizio: con il latino non abbiamo mai smesso di fare i conti e il suo sconfinato legame nasce dalla capacità della lingua di racchiudere in un numero ridottissimo di parole anche concetti profondi e articolati. La gratitudine verso questa lingua - che, come una linfa, ha fatto fiorire arte, letteratura, innovazione, filosofia - non riguarda solo la plasmazione di una forma mentis, di una struttura logica rigida, l’interrogarsi sul senso di ogni parola o all’attenzione ai dettagli, ma soprattutto il suo fungere da lievito madre che fa accrescere competenze trasversali, predispone al problem solving e dona capacità nel gestire le informazioni complesse.

Perché, come diceva Antonio Gramsci: «Il latino non si studia per imparare il latino, si studia per abituare i ragazzi a studiare, ad analizzare un corpo storico che si può trattare come un cadavere ma che continuamente si ricompone in vita». Facendo comprendere al lettore in che maniera l’evoluzione abbia strutturato il lessico fino ad arrivare alla farmacologia, all’informatica e alla pubblicità, Feltri illustra la genesi e il significato, sia di vocaboli sia di frasi spesso travisate nel corso del tempo, come il celeberrimo carpe diem (cogli il giorno), alea iacta est (il dado è tratto), de gustibus non est disputandum (sui gusti non si deve discutere), do ut des (dò affinché tu dia), homo homini lupus (ogni uomo è un lupo per un altro uomo), per aspera ad astra (attraversare le difficoltà per arrivare alle stelle).

Al di là dell'indole provocatoria ed opinabile, che sempre contraddistingue Vittorio Feltri, il lettore ha la possibilità di scavare attraverso fatti di cronaca come l’assassinio del giornalista Walter Tobagi, gli omicidi del mostro di Leffe, l’allunaggio dell’Apollo 11, e di confrontarsi con il tema politico contemporaneo e non, che ciclicamente ritorna, come l'inchiesta su Mani Pulite, l’ascesa imprenditoriale e politica di Silvio Berlusconi, il Governo Meloni, la sindacatura di Virginia Raggi e il premierato di Matteo Renzi.