"Aiutateci a ritrovare Maui": il cane rubato a una bambina disabile di Acerra. L'appello del padre: la rete si mobilita

L’indignazione per il furto di Maui , il piccolo cane della ragazzina di Acerra (Napoli), ha scosso l'intera comunità. Il cane è stato portato via da ladri che, oltre a svaligiare l’abitazione, hanno rubato anche l’animale, lasciando la famiglia disperata. Rosario è profondamente preoccupato per lo stato d’animo della figlia, e il suo appello non è rimasto inascoltato: i residenti stanno condividendo notizie e foto dello spitz tedesco, che rappresentava tutto il «mondo» della ragazzina.

«Non sappiamo se lo hanno soppresso - aggiunge Rosario, visibilmente commosso - se è scappato, se si trova da qualche parte. Non sapere che fine abbia fatto non è giusto».

« Aiutateci a ritrovare Maui , anche se me lo hanno soppresso, così abbiamo qualcosa e possiamo, tra virgolette, rassegnarci». Con queste parole Rosario, il papà della bambina disabile a cui hanno rubato il cane durante un furto nell’appartamento avvenuto sabato scorso, lancia un appello tramite un video affidato all’ANSA. Racconta di aver acquistato lo spitz tedesco nove anni fa per sua figlia, ora dodicenne, costretta sulla sedia a rotelle a causa di una malattia genetica.

Rosario non si è fermato nella sua ricerca e la rete si è mobilitata. «Spero che Maui stia bene - dice - e che non gli abbiano fatto nulla. Mia figlia è disperata. Voglio solo ritrovare il cane, del resto non mi importa». I ladri non si sono fermati neppure di fronte alla sedia a rotelle che la bambina utilizza per muoversi. «Sono delle bestie senza cuore», commenta Rosario.

Il cane è stato lasciato solo in casa per qualche ora mentre Rosario e la sua famiglia erano fuori per una breve passeggiata. Al loro rientro, hanno trovato l’appartamento a soqquadro e una delle porte-finestre della cucina forzata. Oltre al cane, i ladri hanno portato via una borsa con oggetti di valore. «Ma quelli possono tenerseli - conclude Rosario - voglio solo ritrovare il cane di mia figlia. È tutto il suo mondo».