Eminem diventa nonno a 51 anni: il commovente annuncio nel videoclip del suo nuovo singolo

A 51 anni, Eminem ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua vita: quello di nonno. La notizia è stata rivelata nel videoclip del suo ultimo singolo, Temporary, parte dell’album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Nel video, la figlia Hailie Jade, 28 anni, annuncia la gravidanza in un modo emozionante, consegnando al padre una maglia dei Detroit Lions con la scritta "Grandpa" e mostrando i risultati di un'ecografia.

La canzone, che contiene un toccante messaggio di Eminem alla figlia, recita: «Ho scritto questa canzone per aiutarti ad affrontare la vita quando non ci sarò più». Nel video, il rapper, noto per il suo stile provocatorio, mostra un lato emotivo e sensibile, visibilmente commosso.