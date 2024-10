In piazza a Napoli l'opera di Gaetano Pesce che rappresenta Pulcinella: polemiche e ironia sul web

Da oggi e fino al 19 dicembre in piazza Municipio, i napoletani e i turisti si imbatteranno nell’installazione d’arte pubblica "Tu si 'na cosa grande", concepita per la città di Napoli dall’artista Gaetano Pesce, scomparso lo scorso 3 aprile, per il programma "Napoli contemporanea", voluto dal sindaco, Gaetano Manfredi, e curato da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l’arte contemporanea e l’attività museale.

Il significato dell'opera

L’installazione nel suo insieme simboleggia l’affetto che Gaetano Pesce provava per Napoli. Ma l’opera, già da ieri, mentre era in corso l’allestimento, ha suscitato per la sua forma "fallica" polemiche e sfottò tra cui anche quello dell’ex sindaco, Luigi de Magistris, che sui social ha commentato: "Napoli cresce, da Pistoletto a Pesce," facendo riferimento alla precedente e ugualmente discussa installazione, la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto. Un dibattito a cui non si è sottratto oggi il sindaco, Gaetano Manfredi, che ha affermato: "Inizialmente quando l’ho vista ho pensato quello che hanno pensato anche gli altri. Penso che sia un pensiero che è arrivato a tutti ed è un pensiero molto napoletano. Lo dobbiamo prendere anche come un pensiero di buon augurio, ma l’idea dell’opera è di una rappresentazione stilizzata del rapporto tra Pulcinella e il cuore dei napoletani. E poi - ha concluso - l'arte contemporanea deve far discutere, il dibattito è segno di una città viva."