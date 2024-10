Morto a Palermo don Ribaudo. Chiese ai mafiosi di convertirsi

E’ morto a 80 anni don Giacomo Ribaudo, per decenni parroco della Magione, nel cuore antico di Palermo, e poi ai Decollati, nel difficile quartiere della Guadagna. Era sacerdote da circa sessanta anni, non esattamente un prete da sacrestia e non poteva esserlo del resto, considerato il suo percorso, soprattutto la sua storia alla Magione, dentro un territorio dalle grandi contraddizioni, dove ha prosperato una mafia antica e brutale, ma anche il germe dell’antimafia dei fatti e dei palazzi di giustizia che, pur tra veleni, assestava colpi memorabili ai clan.

In queste strade, infatti, si sono conosciuti da ragazzini Paolo Borsellino, figlio del farmacista di via Vetreria, e Giovanni Falcone, che abitava a due passi. E Ribaudo, esperto di teologia e di Sacra Scrittura, metteva insieme legalità e impegno sociale, riservando parole nette sia alla mafia sia alle istituzioni spesso assenti. In una intervista di qualche anno fa a Famiglia cristiana spiegò che non gli piaceva essere chiamato «prete antimafia».