TikTok e i danni sui giovani: misure preventive limitate per preservare il traffico

TikTok ha identificato gli effetti dannosi della sua piattaforma sui giovani utenti ma ha limitato le misure preventive per evitare un calo del traffico. E' la rivelazione di una radio pubblica statunitense che ha visionato dei documenti interni della società. La compagnia cinese ha intanto reso noto che taglierà centinaia di posti di lavoro nella moderazione dei contenuti per potenziare l'intelligenza artificiale.

I documenti, menzionati in un mandato di comparizione emesso dal procuratore generale del Kentucky, fanno parte di una causa intentata da 13 stati e Washington D.C.: accusano TikTok di nuocere alla salute mentale dei giovani e rivelano la consapevolezza di TikTok dell’attrattiva della sua piattaforma e del suo algoritmo, che offre una catena infinita di brevi video. La causa sostiene che su TikTok, dopo aver visualizzato 260 video, un utente probabilmente diventa dipendente dalla piattaforma.

Gli studi dell’azienda hanno anche correlato «l'uso compulsivo» con effetti negativi sulla salute mentale, tra cui "perdita di capacità analitiche, formazione della memoria, pensiero contestuale, profondità della conversazione, empatia e aumento dell’ansia. «Questa denuncia usa citazioni fuorvianti ed estrae documenti obsoleti e fuori contesto per travisare il nostro impegno per la sicurezza della comunità», ha affermato un manager della società cinese. Intanto Bytedance, la società madre di TikTok, ha affermato che taglierà centinaia di posti di lavoro nel mondo - sarà interessato un numero significativo di dipendenti in Malesia - poiché potenzia la moderazione dei contenuti con l’intelligenza artificiale. La piattaforma utilizza al momento una combinazione di moderatori umani e rilevamento automatico