Google drive bloccato per diverse ore e panico tra gli utenti: ecco cosa è successo

Il recente blocco del dominio di Google Drive in Italia, dovuto all'implementazione del sistema Piracy Shield, ha generato una forte indignazione tra utenti e aziende. Il sistema, creato per contrastare la pirateria online, ha accidentalmente reso inaccessibile uno dei servizi cloud più utilizzati a livello globale, causando interruzioni nel lavoro di imprese, scuole e università per diverse ore.

Il blocco è stato causato dal fatto che il dominio drive.usercontent.google.com, essenziale per scaricare file da Google Drive, è stato oscurato a livello nazionale da Piracy Shield. Il disservizio è iniziato intorno alle 16:56, perdurando per almeno 8 ore. Circa il 20% degli utenti italiani è stato inizialmente colpito, con TIM che ha risolto il problema intorno alle 21:30. Altri operatori come Tiscali, Fastweb, Vodafone, Sky e Wind sono stati anch'essi coinvolti, e alcuni hanno impiegato ancora più tempo per ripristinare il servizio.