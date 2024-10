Chi era Matilde Lorenzi: dal SuperG all'uncinetto, le passioni della sciatrice azzurra

Avrebbe compiuto vent'anni il 15 novembre Matilde Lorenzi, la sciatrice azzurra morta all’ospedale di Bolzano per le ferite riportate lunedì in una caduta durante un allenamento su una pista della Val Senales. Nata a Torino e residente a Sestriere, sorella di un’altra sciatrice, Lucrezia, Matilde Lorenzi era un’atleta dell’Esercito e una promessa azzurra: faceva parte della squadra italiana C femminile.

Matilde era specialista delle discipline veloci: discesa libera e soprattutto supergigante, disciplina in cui nel 2023/2024 in Val Sarentino aveva vinto il titolo italiano assoluto e giovani battendo l’azzurra della squadra di Coppa del mondo, Laura Pirovano. Sempre nella stagione scorsa la partecipazione ai Campionati mondiali juniores di Chatel in Francia dove si era classificata quarta nel 'team event' e sesta in discesa.