Come fare i macarons, ecco la ricetta facile: dall'originale francese alle varianti vegana, light, alla rosa e al pistacchio .

I macarons francesi sono piccoli capolavori di dolcezza e raffinatezza, apprezzati in tutto il mondo per l’equilibrio perfetto tra la loro croccantezza esterna e un ripieno soffice e cremoso. Oggi esploreremo una ricetta facile per prepararli, ispirata alla versione originale francese, con istruzioni chiare anche per le varianti più amate: dalle celebri al cioccolato e alla rosa, alle opzioni light , gluten-free e vegane . Prima di metterci all’opera, faremo un viaggio nella storia di questo elegante dolce, che da secoli incanta appassionati e professionisti, diventando un'icona dell'alta pasticceria.

La storia inizia probabilmente con l’invasione della Sicilia nell’827, quando le truppe arabe introdussero dolci a base di mandorle come il faloodeh e il lausinaj. Questi dolci si diffusero in Italia e in Spagna, evolvendo in specialità a base di mandorle come il marzapane. I macarons fecero poi la loro comparsa in Francia medievale e si trasformarono in una delle ricette più amate e perfezionate della cucina dolciaria.

Durante la Rivoluzione Francese, le Sorelle Macaron di Nancy resero famoso questo dolce vendendolo per mantenersi. La loro versione, semplice e senza ripieno, divenne un simbolo di resistenza e dolcezza in tempi difficili. Da allora, il macaron è cresciuto in popolarità, diventando un’icona della pasticceria francese. Amato per la sua complessità e delicatezza, il macaron continua ad affascinare appassionati e chef per la maestria necessaria alla sua preparazione.