Riconoscimento in Canada per il cosentino Pino Gigliotti

Pino Gigliotti da anni valorizza la comunità calabrese che si trova oltre Oceano. È diventato un beniamino degli emigrati di tante generazioni. Un collante importante tra terre lontanissime. Nel suo ultimo viaggio Pino Gigliotti è stato premiato con uno spillo che rappresenta l’incoronazione del Re Charles. Un riconoscimento che va a persone o organizzazioni che fanno volontariato a beneficenza all’interno delle loro comunità.

Pino Gigliotti è stato scelto per l’occasione dall’on. Rudy Cuzzetto per il suo lavoro, la sua dedizione non solo per l’Italia ma per il collegamento che mantiene tra la Calabria e Toronto. L’onorevole Cuzzetto è membro del Parlamento provinciale dell’Ontario e rappresenta la circoscrizione di Mississauga-Lakeshore nella Camera dei Comuni di Queens Park. In più fa da assistente al ministro Steven Lecce che si occupa di Energia elettrica ed elettrificazione. In passato è stato stato assistente al Ministero del Tesoro. La cerimonia di consegna si è svolta in un locale di via Mercanti, a Wodbridge. Gigliotti era appena sceso dall’aereo. Non aveva potuto partecipare alla manifestazione durante la quale sono state premiate altre persone. Ad accompagnarlo c’era Franco Bisignano, originario dell’omonimo comune della valle del Crati, che accoglie da anni l’artista cosentino e la sua troupe. È stato esaltato il contributo di Pino Gigliotti. Un premio agli sforzi compiuti per le comunità calabresi.