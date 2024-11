Nostalgia digitale, dopo le audiocassette resiste anche il fax: nel mondo lo utilizzano in 25 milioni

Cosa hanno in comune Dolly Parton e l'azienda che gestisce le ferrovie nel Nord della Gran Bretagna? Entrambi usano ancora il fax nel 2024. E non sono gli unici. Nel mondo sono ancora in 25 milioni a servirsi di questo pezzo di tecnologia oramai soppiantato, che rientra nel revival di tecnologia vintage come le audiocassette, i telefoni basici e i floppy disk, dura a morire anche in tempi di esplosione dell’intelligenza artificiale.

A rispolverare il fax è The Guardian che ha lanciato pure un sondaggio tra i suoi lettori per capire chi ancora lo usa e sorprendentemente non mancano esempi: c'è chi lo utilizza per comunicare con una nonna che non sente bene e chi lo riesuma quando c'è un problema su Internet. Quello che stupisce di più è che a mettere in moto il dispositivo e il vecchio sibilo sepolto nella nostra memoria sono diverse aziende e non certo per uso amatoriale.