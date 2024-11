Ucciso lo scoiattolo Peanut: il caso rilanciato dalla campagna di Donald Trump

«Ti vendicheremo ai seggi», si leggeva in un messaggio intitolato « RIP Peanut » sul profilo della campagna dell’ ex presidente su Tik Tok . Nel post, visto da oltre nove milioni di persone, l’ animale (o il suo fantasma ) è appollaiato sulla spalla di Trump con la bandiera a stelle e strisce sullo sfondo. Lo scoiattolo è stato «assassinato dai burocrati democratici senza che ce ne fosse bisogno», si afferma nel messaggio. Nel frattempo minacce bomba sono arrivate a una decina di sedi del Department of Environmental Conservation i cui dipendenti sono stati autorizzati a lavorare da casa ieri e oggi.

Tra le bizzarrie della volata finale di Usa 2024 c'è anche uno scoiattolo . Peanut , un rodittore influencer su Instagram con oltre 750 mila seguaci, è stato soppresso con un’ eutanasia dallo Stato di New York e prontamente adottato dalla campagna di Donald Trump come esempio delle pericolose conseguenze della 'longa manus' delle istituzioni sulle libertà dei cittadini.

Assieme a un orsetto lavatore di nome Fred, Peanut era stato preso in consegna dal Dipartimento a casa di Mark e Daniela Longo, una coppia di Pine City che aveva allevato i due animali come pets e che aveva accolto lo scoiattolo sette anni fa dopo che la madre era stata uccisa da un’auto. «C'era il potenziale di esposizione a malattie e una persona coinvolta nell’indagine è stata morsa», aveva reso noto il Dipartimento spiegando che l'eutanasia dei due animali era stata decisa in modo che potessero essere entrambi testati per la rabbia.