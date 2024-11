Dieta e attività fisica: consigli per la Giornata mondiale del diabete

Per massimizzare i benefici sportivi è essenziale una dieta equilibrata ricca di alimenti integrali , verdure , proteine magre e grassi insaturi , con attenzione agli zuccheri semplici . «I dolcificanti rappresentano un’alternativa dolce con poche o nessuna caloria aggiunta e non influenzano negativamente i livelli di glucosio e insulina nel sangue», spiega Luca Piretta , gastroenterologo, nutrizionista e professore di allergie e intolleranze alimentari presso l’ Università Campus BioMedico di Roma .

Pianificazione dei pasti , idratazione , snack strategici , controllo delle porzioni , attenzione alle tempistiche , monitoraggio della glicemia , consultazione di specialisti . Sono i consigli degli esperti in vista della Giornata mondiale del diabete , il 14 novembre , che insieme a Unione italiana food - Gruppo edulcoranti aiutano a individuare sport più adatti , migliori pratiche alimentari e stili di vita corretti per chi ne soffre (4 milioni in Italia con tipo 2).

Esercizio fisico e benefici per il diabete

"L'esercizio fisico regolare aumenta numero e sensibilità dei recettori per l’insulina, l’assorbimento del glucosio dalle cellule muscolari e riduce l’infiammazione cronica di basso grado o silente alla base di malattie come il diabete o il sovrappeso», dichiara Michelangelo Giampietro, specialista in Medicina dello sport e in Scienza dell’alimentazione. «Influisce positivamente sul tutto il metabolismo glucidico anche riducendo l'emoglobina glicata, indicatore chiave del controllo glicemico».

Attività fisiche consigliate per chi ha il diabete

Per Giampietro attività aerobiche come camminata veloce, corsa, nuoto e ciclismo, sono le più consigliate (da praticare almeno 5 volte a settimana), ma sono utili anche gli allenamenti di resistenza (2 volte a settimana). Valida alternativa per le fasce più avanzate lo yoga, la ginnastica dolce, l’acquagym o una semplice camminata.