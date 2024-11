È nato prima l’uovo o la gallina? Ecco la risposta secondo uno studio dell’università di Ginevra

La formazione di una colonia pluricellulare

Studiando C. perkinsii in laboratorio, i ricercatori hanno scoperto che quando l’organismo unicellulare raggiunge la sua dimensione massima smette di crescere e comincia a dividersi, formando una colonia pluricellulare che include almeno due diversi tipi di cellule. Questo ammasso cellulare presenta una straordinaria somiglianza con i primi stadi degli embrioni animali, sia per quanto riguarda la struttura 3D che per l'attività dei geni.

Conclusioni sulla programmazione genetica antica

Sulla base di queste evidenze, i ricercatori concludono che probabilmente i programmi genetici che governano il differenziamento cellulare e lo sviluppo degli organismi pluricellulari erano già presenti oltre un miliardo di anni fa, ben prima che gli animali apparissero sulla Terra.