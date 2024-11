Un granchio battuto all'asta per 9.200 euro in Giappone: ecco perché lo zuwaigani è così prezioso

Un granchio delle nevi in Giappone ha raggiunto il prezzo massimo di 1,5 milioni di yen (circa 9.200 euro ) nella prima asta stagionale tenutasi nel porto di Tottori , la città dell’omonima prefettura situata nel nord del Paese . Alla cerimonia , avvenuta dopo l’apertura della stagione di pesca - per quella che viene considerata una prelibatezza invernale nella regione costiera di Sanin , hanno partecipato circa 200 persone , tra cui funzionari di cooperative di pesca e agenzie amministrative . I granchi presenti all’asta saranno spediti principalmente nella regione del Kansai , nel sud-ovest dell’ arcipelago , e nella stessa prefettura di Tottori , dove verrà organizzato un festival che comprenderà una tombola per vincere granchi , almeno 1.000 porzioni di zuppa di granchio , uno spettacolo canoro e altro ancora, riferisce la stampa locale . Nel 2019 , nella stessa località, un granchio delle nevi venne aggiudicato all’asta per circa 5 milioni di yen , pari a 30.600 euro . Per via della sua polpa delicata e l’ alto valore nutrizionale , il crostaceo maschio è considerato un alimento di prima scelta per la cucina di alta fascia in Giappone .

Perché lo zuwaigani è così prezioso

Il granchio delle nevi, noto anche come zuwaigani in Giappone, è considerato un crostaceo di lusso grazie alla sua carne dolce e delicata, apprezzata per la consistenza morbida e il sapore raffinato. La sua stagionalità limitata e le condizioni rigide in cui cresce rendono questo granchio un prodotto esclusivo, reperibile solo in determinati periodi dell’anno e in aree specifiche.

Inoltre, la pesca sostenibile impone quote rigide per preservare la specie, limitando la disponibilità sul mercato e aumentando di conseguenza il suo valore. Questo tipo di granchio, particolarmente i maschi, raggiunge un prezzo elevato nelle aste in Giappone perché rappresenta una prelibatezza ambita nella cucina kaiseki e in altri piatti di alta gastronomia, dove viene utilizzato per le sue proprietà nutrizionali e il prestigio che conferisce ai menu dei ristoranti di fascia alta.