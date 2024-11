L'"Estasi" della Beata Michelina torna a Pesaro, protettrice dei poveri e fondatrice della confraternita della Santissima Annunziata

Torna a Pesaro, per la prima volta dopo oltre due secoli, la venerata effigie della Beata Michelina da Pesaro (1300-1356), terziaria francescana, fondatrice della confraternita della Santissima Annunziata e protettrice della città di Pesaro. In occasione di Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura, grazie all’ospitalità offerta da Confindustria Pesaro Urbino, l’opera sarà oggetto di studi e approfondimenti nella città per cui fu realizzata. Il dipinto sarà visibile al pubblico secondo i normali orari di visita.

La grande pala d’altare raffigura la Beata Michelina da Pesaro, in estasi sul Calvario. Eseguita attorno al 1600 dal pittore urbinate Federico Barocci per l’altare a lei dedicato nella chiesa dei francescani di Pesaro (attuale Chiesa del Nome di Dio). Il dipinto, noto in tutta Europa, fu requisito nel 1797 dalle truppe francesi e portato a Parigi, ed esposto nella Grande Galerie del Louvre. Riportato a Roma nel 1816 da Antonio Canova, dal 1820 è custodito presso i Musei Vaticani. Fino a qualche anno fa, quella nei Musei vaticani, è stata l’unica versione nota della tela.