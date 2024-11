Colosseo, esperienza unica con Airbnb: 16 turisti diventano gladiatori per un giorno nell'arena

I coraggiosi pronti a entrare nella storia possono richiedere di prenotare una sessione al Colosseo per un’esclusiva esperienza gladiatoria a partire dal 27 novembre alle 15:00, ora italiana, su airbnb.com/gladiatormovie fino al 10 dicembre alle 08:59, termine oltre il quale non verranno accettate ulteriori richieste. I partecipanti devono organizzare autonomamente il viaggio di andata e ritorno per e da Roma.

«Lascia davvero stupefatti l’idea di uno show per novelli gladiatori nei sotterranei del Colosseo . In questi anni abbiamo sempre concordato su un punto fermo: si rispettino i monumenti , le antichità romane non siano trasformate in un parco giochi». Così il consigliere capitolino del Pd Yuri Trombetti .

«Potrebbe sembrare superfluo ricordare che il Colosseo è patrimonio dell’umanità Unesco e come tale va salvaguardato - aggiunge - Mi auguro che il Parco Archeologico del Colosseo e il Ministero della Cultura ci ripensino e tornino sui propri passi evitando questa iniziativa, a mio avviso, di cattivo gusto. Anche perché quando si oltrepassa il punto di non ritorno, non oso immaginare cosa la fantasia possa proporre di più: dopo i gladiatori anche il ritorno dei leoni?».

L'appello di Erica Battaglia per una gestione rispettosa del Colosseo

«Bene ha fatto l’Assessore capitolino alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, a suggerire al board di Airbnb di ripensare alla proposta che, se da un lato finanzia la conservazione e il restauro del Colosseo grazie a un accordo con la Soprintendenza, dall’altro interpreta lo stesso Colosseo come una specie di luna park. Per quello che rappresenta, il Colosseo è patrimonio del Mondo e si deve andare nella direzione di tutelarlo certo, ma anche di renderlo fruibile a tutti e di evitare che diventi luogo di goliardate per pochi eletti. Siamo certi che la classe dirigente di Airbnb sia all’altezza di questo ragionamento e che troverà il modo per modificare la sua proposta, a beneficio di tutti i romani e le romane, e a beneficio di quanti visitano e amano Roma». Così in una nota Erica Battaglia, presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale.

La reazione di Enzo Foschi contro la "trovata pubblicitaria" di Airbnb

«Incredibile che già solo si ragioni su una proposta per far combattere turisti dentro l’arena del Colosseo». Così il segretario del Pd Roma Enzo Foschi, in una nota.

«Una trovata pubblicitaria di Airbnb - aggiunge - che, dopo esser di fatto entrata in possesso del centro storico, snaturandolo del tutto e facendolo diventare un grande parco turistico, ora vuole ridicolizzare il Colosseo che, insieme al Cupolone di San Pietro, è l’immagine più identificativa della città in tutto il mondo. Non siamo a Disneyland, siamo Roma. Ogni tanto qualcuno sembra dimenticarlo».