Mike Tyson schiaffeggia Jake Paul: vigilia di fuoco prima del duello su Netflix

La leggenda dei pesi massimi Mike Tyson ha schiaffeggiato lo YouTuber Jake Paul mentre i due uomini si affrontavano per l’ultima volta prima del loro duello sul ring trasmesso dal gigante dello streaming Netflix.

Tyson, 58 anni, ha schiaffeggiato Paul con la mano destra dopo la pesatura ufficiale per l’incontro di boxe in programma oggi alle 19:00 ora locale (01:00 GMT di sabato) all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Una folla di addetti alla sicurezza è intervenuta rapidamente per separare i due pugili dopo l’incidente, prima che «Iron Mike» venisse espulso.

Tyson, che ha raggiunto il peso di 103,4 kg dopo essere salito sulla bilancia indossando solo gli slip, ha parlato a malapena prima di lasciare l’edificio. «La discussione è finita», si è limitato a dire prima di andarsene con i membri del suo entourage.