Superenalotto: la combinazione vincente e le quote

Oggi, con il Concorso Superenalotto/Superstar n.182, sono stati estratti i numeri vincenti. La combinazione fortunata non ha regalato premi milionari per il 6, ma ha comunque distribuito consistenti vincite tra i giocatori, con un premio da oltre 125.000 euro per chi ha centrato 5 numeri. Inoltre, il montepremi per il prossimo concorso del 6 sale a ben 32,4 milioni di euro. Scopri tutte le quote e le vincite del concorso odierno.

Concorso Superenalotto/Superstar n.182 di oggi:

Combinazione Vincente:

2, 4, 5, 42, 53, 83

Numero Jolly:

23

Numero Superstar:

43

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.182 di oggi:

SUPERENALOTTO