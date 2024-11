Fuga da X di Musk, Bluesky vola: media e vip migrano sul social della farfallina del fondatore di Twitter

La fuga da X avvantaggia Bluesky: media, celebrità ma anche istituzioni come le agenzie della città di New York stanno adottando la piattaforma social creata nel 2019 dal fondatore dell’ex Twitter Jack Dorsey che ieri ha annunciato di aver aggiunto un milione di seguaci nell’arco delle precedenti 24 ore.

In conseguenza delle elezioni presidenziali, Bluesky ha superato il tetto dei 15 milioni di utenti, cinque milioni in più rispetto all’inizio di settembre. Negli ultimi giorni inoltre il social, il cui logo è una farfallina, è stato in testa alle app gratuite scaricate dall’Apple Store o da Google Play, battendo concorrenti come Threads e ChatGpt. La settimana scorsa il giornale britannico Guardian (11 milioni di followers), lo spagnolo La Vanguardia e lo svedese Dagens Nyheter hanno annunciato l’addio a X, così come ha fatto oggi lo scrittore Stephen King, citando l’ambiente «tossico» che si respira sulla piattaforma di Elon Musk e invitando i seguaci a spostarsi su Threads, la piattaforma rivale fondata da Meta di Mark Zuckerberg.