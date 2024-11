Conferenza ad Amsterdam con il ministro Nordio: riflessioni sul legame universale tra arte e giustizia

La giustizia non è un atto meccanico: richiede sensibilità e interpretazione. A suo modo è un’arte e non a caso ha ispirato opere immortali. Proprio per questo esiste un legame universale e profondo tra due aspirazioni umane insopprimibili: la giustizia e la rappresentazione artistica. Questo legame è stato esplorato dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante un incontro ad Amsterdam nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura dell’Ambasciata d’Italia nei Paesi Bassi.

Nel contesto di una missione istituzionale nella capitale olandese, il Ministro ha tenuto un’affollata conferenza dal titolo “Brevi riflessioni sulla Giustizia in Shakespeare, Rembrandt e Beethoven”. All’evento ha partecipato anche Jacopo Morrone, presidente della Commissione parlamentare sulle ecomafie. Nordio ha dimostrato come sensibilità estetica e giuridica possano intersecarsi, offrendo spunti di riflessione illuminanti. Presentato dalla direttrice dell’Istituto, Paola Cordone, e introdotto dall’Ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Giorgio Novello – intellettuale di straordinaria cultura e promotore di un nuovo umanesimo – il Ministro ha sottolineato un principio chiave: come l’arte, anche la giustizia è imperfetta, poiché non sempre può affermarsi pienamente. “Ciò che è fatto è fatto e non si può tornare indietro”, ha ricordato, suggerendo che la pena, per quanto necessaria, non può mai cancellare il delitto. Un esempio eloquente di questa imperfezione emerge nel tormento di Amleto, il principe shakespeariano angosciato dall’impossibilità di fare vera giustizia per la morte del padre. La sua vendetta culmina nella morte del fratricida Claudio, ma non ristabilisce l’ordine: segna invece la distruzione della famiglia reale e il collasso del regno. La tragedia di Shakespeare dimostra come il tentativo umano di fare giustizia possa rivelarsi imperfetto e talvolta condurre a nuove tragedie.