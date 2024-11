“#NessunaScusa”: al via la campagna contro la violenza sulle donne promossa da UN Women Italia

Una donna uccisa ogni tre giorni. È un dato che fa rabbrividire, ricordando a tutti che la violenza di genere continua a essere una piaga profonda nella società italiana. Per combatterla, Mara Carfagna, deputata di Noi Moderati-Centro Popolare, ha presentato ieri presso l’Università Luiss la campagna di sensibilizzazione #NessunaScusa, promossa da UN Women Italia.

“Nonostante i progressi normativi, la cultura fatica a tenere il passo,” ha dichiarato Carfagna, evidenziando la necessità di una vera e propria rivoluzione culturale per sradicare quella “cultura del possesso” che, ancora oggi, priva le donne della loro indipendenza e libertà.

Un appello trasversale per un’Italia più sicura

La campagna #NessunaScusa si propone di trasmettere un messaggio diretto e incisivo: nessuna giustificazione, nessun pretesto può essere tollerato di fronte alla violenza sulle donne. “Frasi come ‘Mi ha tradito’, ‘Mi ha provocato’, ‘Mi ha lasciato’ sono scuse che non vogliamo sentire mai più,” ha spiegato Carfagna, sottolineando come la lotta contro il femminicidio debba trascendere ideologie e schieramenti politici.