Violenza sulle donne, per il 30% dei giovani la gelosia è un "forma d'amore"

Il 30% dei giovani ritiene che la gelosia sia una dimostrazione d’amore, con una percentuale che sale al 45% tra i 14-15enni. Parallelamente, il 19% considera la geolocalizzazione del partner accettabile. Un dato allarmante riguarda il 39% dei giovani che afferma di aver subito violenza, percentuale che sale al 55% tra le persone non binarie e al 43% tra le ragazze.

I responsabili delle violenze sono per l’87% conoscenti, nel 30% familiari, nel 29,5% amici e nel 27,2% partner o ex partner. Tuttavia, solo l’1% dei giovani si rivolge ai Centri Antiviolenza, mentre il 25% non confida a nessuno le proprie esperienze. Questi sono alcuni dati emersi dalla ricerca «Giovani Voci per Relazioni Libere», condotta da Differenza Donna su ragazzi e ragazze tra i 14 e i 21 anni.

La trasmissione degli stereotipi patriarcali

La presidente di Differenza Donna, Elisa Ercoli, sottolinea come il rapporto evidenzi il perpetuarsi di stereotipi patriarcali nell’educazione trasmessa dagli adulti. «Questo tipo di educazione avviene in maniera trasversale, non solo in famiglie di basso livello sociale ed economico», afferma Ercoli.