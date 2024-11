WhatsApp, in arrivo la trascrizione dei vocali: ecco come funziona. Novità anche per la privacy

WhatsApp introduce una novità destinata a cambiare l’esperienza di molti utenti: la trascrizione automatica dei messaggi vocali. Dopo il periodo di prova iniziato a febbraio, questa funzione sarà disponibile nelle prossime settimane sia per iOS che per Android. L’obiettivo è semplice: trasformare i vocali in testo scritto, riducendo l’esigenza di ascoltare lunghi messaggi.

Un’innovazione per tutti

I messaggi vocali, da sempre divisivi, trovano ora un compromesso tra chi li considera una comodità e chi li ritiene un fastidio. Grazie alla nuova funzione, sarà possibile leggere i vocali come normali messaggi testuali. Questa opzione sarà inizialmente disponibile per alcune lingue e verrà gradualmente estesa a tutti, come da tradizione per l’app di messaggistica istantanea più usata al mondo.

Per attivare la funzionalità, basterà seguire questi passaggi: