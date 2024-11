Deborah Vanini muore di tumore per far nascere figlia: ha rifiutato le cure. La bimba ha 2 mesi

«Il giorno in cui ho scoperto di essere incinta, ho scoperto anche di avere un tumore al quarto stadio. Uno shock». Con queste parole, il 22 settembre, Deborah Vanini, 38enne di Como, raccontava la sua storia sulla pagina Facebook, pochi giorni dopo la nascita della figlia Megan. La piccola è venuta al mondo grazie al sacrificio della madre, che ha scelto di rifiutare le cure per portare a termine la gravidanza. Deborah, però, ha potuto stare accanto alla sua bambina solo due mesi, poiché il cancro non le ha lasciato scampo. Oggi si sono tenuti i suoi funerali.

La forza della scelta

Deborah ha condiviso sui social la difficoltà della sua scelta, che lei stessa definiva "più grande di noi". «Messi davanti alla più difficile al mondo per un genitore - scriveva -, decidere per la vita o meno dei propri figli». Le cure necessarie, «i farmaci, una valanga di farmaci», non erano compatibili con la gravidanza.