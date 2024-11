Su Noi Magazine il bilancio della "Direttiva Giulia" nelle scuole, la lotta contro ogni forma di violenza e la GDS Academy con Unime Gds Lab a YoungMeDays

L’appuntamento è ogni giovedì nell'edicola fisica o digitale con gli inserti gratuiti all’interno delle quattro edizioni del quotidiano Gazzetta del Sud (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo), diversificati in base ai territori di riferimento, con le cui scuole viene condotta dalla redazione di Noi Magazine una intensa attività finalizzata alla produzione di lavori da pubblicare. La partecipazione al progetto è gratuita e aperta alle scuole di ogni ordine e grado e alle università di Sicilia e Calabria, info e richiesta dei documenti per l'iscrizione allo 0902261, su gazzettadelsud.it , alla mail [email protected] o [email protected]

L'inserto è curato da un team di redazione di cui fanno parte la vicecaposervizio della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, coordinatrice dell'Academy e responsabile dell'edizione di Messina-Sicilia, i giornalisti della redazione digitale gazzettadelsud.it Vittorio Scarpelli (edizione di Cosenza) e Francesco Iannello (edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) e la giornalista della redazione di Reggio Calabria Eleonora Delfino (edizione di Reggio), con la collaborazione di Giovanna Bergantin. Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, dell'uso consapevole delle tecnologie, della sostenibilità, e promosso su tutti i media del network: giornale, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto. Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

In apertura nelle quattro edizioni del 21 novembre

La Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre è il tema portante dell'inserto con i numerosi lavori dedicati dalle scuole a questo tema così cruciale per i giovani. In prima pagina l'approfondimento di Giovanna Bergantin, che traccia un bilancio in chiaroscuro sulla "Direttiva Giulia", approvata dal Ministero dell'Istruzione dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin per invitare gli istituti, nell'ambito dell'autonomia scolastica, ad avviare attività di educazione alle relazioni. E ad auspicare "una seria formazione contro la disinformazione" è la sociologa Graziella Priulla, che ricorda come spesso anche nell'ambiente didattico siano presenti stereotipi e narrazioni distorte su cui la violenza di genere trova terreno fertile.

Sempre in prima pagina il focus con la rubrica Noi e la Privacy dedicata all'allarme revenge porn, diffuso anche tra i giovanissimi, come dimostra la drammatica vicenda di Piazza Armerina, dove una quindicenne si è uccisa forse perchè, come la Procura sospetta, vittima di diffusione non consensuale di materiale intimo. E sempre in tema la riflessione del sociologo Unime prof. Marco Centorrino, che ricorda come una corretta educazione alle relazioni per i più giovani debba necessariamente poggiare sullo scardinamento dei pregiudizi culturali, che tendono a far apparire come “naturali” quelli che sono invece veri e propri squilibri sociali fondati sul genere.

Edizione di Messina Sicilia

Sulla violenza di genere i lavori del Liceo La Farina, che ne elenca le numerose terribili sfaccettature, dagli abusi ai soprusi, alle limitazioni della libertà personale e economica, fino al femminicidio; il liceo Archimede ammonisce sul fatto che si tratta di un'emergenza non femminile, ma del genere umano; l'Ic Gravitelli Paino ne ha discusso con la consigliera comunale Antonella Russo, mentre la Secondaria dell'Ic Cannizzaro Galatti ha allestito una mostra di elaborati grafici e l’Ic Paradiso Media Petrarca ha composto una intensa lirica sullo smarrimento delle vittime. Nella pagina Atenei dello Stretto da UniVersoMe arriva un inno alla lotta contro ogni forma di violenza, non solo di genere, a fronte di una cronaca che ci consegna quotidianamente accadimenti che denotano totale disprezzo per le altre persone e per la vita umana.

Un altro tema potente è quello della lotta al bullismo: il Liceo Galilei di Spadafora ha assistito all’anteprima dedicata alle scuole de Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa, e rivolge un commosso pensiero verso il giovane Andrea Spezzacatena, suicida a 15 anni nel 2012 perché vittima di soprusi e dileggio nell’ambiente scolastico. La sua mamma, Teresa Manes, ne ha mantenuto vivo il ricordo e , ora, il film obbliga a riflettere sulla diversità, sul rispetto e sulla fragilità. Anche l’Ic S. Margherita ha assistito alla proiezione e pone l’accento su quanto siano terribili le conseguenze del dolore inespresso, mentre la lotta al bullismo coinvolge anche i più piccini, come ci racconta la Primaria Buon Pastore dell’Ic Mazzini. E quello della lotta al bullismo e cyberbullismo è un fronte che vede particolarmente impegnate le forze dell’ordine soprattutto in chiave preventiva: la Media Martino dell'Ic Tremestieri ha incontrato la polizia postale e ha creato una speciale “box” in cui depositare le segnalazioni. E proprio questo, confidarsi con una persona adulta e denunciare alle forze dell’ordine, è il senso del messaggio lanciato dai carabinieri, che nel proseguire il loro tour della legalità, hanno incontrato oltre 200 studentesse e studenti, in città con gli istituti Catalfamo e Minutoli-Quasimodo e in provincia con gli IC di Roccalumera e Torregrotta. E sulla legalità si concentra il Liceo Maurolico, che, dopo la visione di “Iddu”, si schiera contro l’omertà e gli atteggiamenti su cui si innesta la subcultura mafiosa.

I Diritti dell’Infanzia sono al centro dell’approfondimento realizzato dal Collegio S. Ignazio e dall’Ic Mazzini, che ci ricorda anche l’importanza dell’amore per gli animali, mentre l’Ic Secondo di Milazzo Media Rizzo sottolinea il valore della gentilezza.

Sulla prevenzione delle patologie femminili si concentra l’ITTLSSA Copernico, che ha partecipato agli incontri dell’Ottobre Rosa con gli specialisti per parlare di salute e corretti stili di vita.

L'educazione finanziaria, necessaria sin da piccoli, è il filo conduttore del progetto Fireducation, promosso dalla società Fire e raccontato dalla Scuola Primaria dell'Ic Cannizzaro Galatti, protagonista dell'incontro inaugurale dell'iniziativa di formazione partita da Messina per svilupparsi a livello nazionale.

L'amore per la lettura anima le scuole che hanno partecipato a #ioleggoperché: a parlarne l'ITT Majorana di Milazzo e l'Ic Manzoni Dina e Clarenza di Messina.

Un interessante excursus socioletterario per l’IIS Jaci, che ricostruisce le origini del “dissing” facendole risalire alla tenzone medievale tra letterati, mentre la storia dell’Unione Europea è ripercorsa dall’IC Paradiso Media Donato. L’Ic Drago ha visitato a Catania i Musei del Cinema e della Scienza mentre l’Ic Secondo di Milazzo Media Garibaldi ci regala un’ode alla luna. Le meraviglie della natura a scuola: la festa dell’albero è stata vissuta tra allegria e sostenibilità dalle Scuole dell’Infanzia dell’Ic Cannizzaro Galatti e dell’Ic Lipari S. Lucia, scuola eoliana appena entrata nella community di Noi Magazine e che esordisce questa settimana sull’inserto, mentre l’Ic La Pira Gentiluomo ha ricostruito divertendosi le fasi della vendemmia. Esperienza multiculturale all'Ic Pascoli Crispi, che ha rivissuto la secolare tradizione messicana del Dia de Los Muertos.

Nella pagina Atenei dello Stretto, oltre al focus di UniVersoMe contro la violenza, l'intervista all'assessora comunale alle Politiche Giovanili Liana Cannata che parla del portale YoungMe, dedicato alle opportunità per i giovani, e alla kermesse YoungMeDays, in corso dal 27 al 29 novembre al Palacultura. E proprio giovedì 28 si tiene alle 11,30 il workshop organizzato dalla GDS Academy di Ses nell'ambito delle attività di Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime: con studentesse e studenti dell'Ateneo e delle scuole e con il publico giovane della kermesse si parlerà di informazione e formazione, di giornalismo e delle attività del polo mutimediale Ses per i più giovani.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Il mese di novembre si chiude con un ampio risalto ai temi della violenza contro le donne e la parità di genere. Un tema sul quale hanno riflettuto l’I.T.T. Malafarina di Soverato, il Polo liceale Campanella-Fiorentino di Lamezia Terme e l’IC di Sant’Onofrio, mentre sempre da Vibo il focus dell’IC Primo Circolo Garibaldi-Buccarelli sulla bellezza della vita godendosi i momenti senza pensare troppo a ciò che è stato o ciò che sarà. A pagina 3, ampio spazio alle iniziative che hanno coinvolto il liceo scientifico Giuseppe Berto di Vibo e l’IC Perri-Pitagora-Don Milani di Lamezia nell’ambito delle Giornate Fai dedicate alle scuole ed entrambi gli Istituti hanno avuto modo di vivere momenti all’insegna dell’arte e della cultura in alcuni luoghi simbolo delle rispettive città. E ancora, spazio al tema delle migrazioni con l’incontro tenutosi al P.T.P Rambaldi-De Fazio di Lamezia e alle Consulte studentesche con l’insediamento della rappresentanza studentesca di Catanzaro avvenuta nell’aula consiliare della Provincia di Catanzaro. Infine, a pagina 4 spazio all’I.T.T. Malafarina coinvolto nelle iniziative legate alla Giornata nazionale della Colletta Alimentare, al P.T.P. Rambaldi che ha partecipato all’evento a teatro con “Tu come me”, lo spettacolo frutto del Laboratorio “Out of the Blue” realizzato nell’ambito della rassegna “Vacantiandu Off”. Il liceo classico D. Borrelli di Santa Severina riflette, invece, sul ruolo che ha assunto la tecnologia nella nostra vita e come oggi ci ritroviamo a navigare lungo le frontiere dell’intelligenza artificiale.

Edizione di Cosenza

Estirpare ciò che può soffocare e far fiorire l'Albero della libertà rappresenta il buon proposito delle classi prime della Seconda di primo grado dell'Ic di Quattromiglia che ha affrontato in modo incisivo il tema della violenza sulle donne. Il volontariato e la causa di Telethon ormai appartengono al Dna dell'Ipsia-Iti di Acri che ha partecipato anche quest'anno alla nobile raccolta.

L'IC di Montalto Taverna Scalo, invece, ha preso parte alla nona edizione del "Premio Strega" per i piccoli: un'esperienza unica nel suo genere. Così come irripetibile è la mattinata vissuta dalle classi dell'Ic Lanzino che hanno avuto modo di conoscere dal vivo il prof. di Fisica, noto tanto nelle aule didattiche che nel pianeta web, Vincenzo Schettini.

Interessante il progetto scuola lavoro promosso, nell'ambito dell'energia, dall'IIS di Castrovillari.

Lo sport la fa da padrone... anche a scuola come testimoniano i due eventi bruzi: l'atleta sempreverde Marco Olmi ha conosciuto studentesse studenti del Polo Brutium, mentre giovedì sarà la volte della star del tiro a volo, Maria Palmitessa, ospite all'Iti Monaco.

Doppia recensione da brividi del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa" condivisa su Noi Magazine dall'Ic di Spezzano-Celico-Rovito e dal Liceo Scientifico Scorza che, in questo numero, ha prodotto un contenuto anche sulle dipendenze.

L'Ic Rende Commenda, infine, ha potuto godere di giornate indimenticabili visitando la Sicilia.

Edizione di Reggio

L'adolescenza tra disagi emotivi e nuove trappole della rete. L'analisi dell'Ic Radice Alighieri è un viaggio in questa difficile pagina dell'esistenza di ciascuno, un'analisi in cui ricordare sempre che i bambini di tutti i paesi del mondo avrebbero diritto a vivere un'infanzia serena.

L'Ic “De Zerbi Milone” ha voluto celebrare la giornata dell'albero mettendo a dimora una nuova pianta nella piazza del Municipio. Un dono a tutta la comunità nel segno della tutela della biodiversità ma anche un invito a curare questo nuovo arbusto.

L'Ic Carducci Vittorino da Feltre promuove per il secondo anno consecutivo la settimana dedicata alla disabilità. Appuntamento con cui la scuola si apre al territorio a tutte le realtà associative e professionali che si occupano di integrazione.

Con versi e disegni l'IC Michele Macrì ha celebrato la giornata dedicata alla lotta alla violenza di genere. Il primo passo da compiere secondo le classi che hanno aderito al percorso è quello del superamento degli stereotipi di genere. A Delianuova il territorio diventa aula didattica in un percorso in cui si formano cittadini più attenti e consapevoli al rispetto delle regole. Una consapevolezza su storia e tradizioni per far maturare il senso di appartenenza. Una riflessione sull'evoluzione del fenomeno migratorio è stata elaborata dall'ICRadice Alighieri che ha osservato il costante "svuotamento" delle città del Sud di tanti giovani.

L'Ai applicata alla ricerca e alla medicina. Questo il tema dell'incontro promosso dall'Ic Catanoso De Gasperi San Sperato Cardeto. Una testimonianza per ribadire alle classi che si possono realizzare i propri sogni anche studiando nella propria regione di origine.

La ricerca dell'Università Mediterranea per valorizzare il patrimonio culturale della Calabria. L'impegno del laboratorio Eche Lab porta l'ateneo (unico del Mezzogiorno) nel network delle università europee.