Australia: stop a TikTok per gli under 16 e multe fino a 30 milioni di euro per i social che permettono l’accesso ai minori

La repressione di siti come Facebook , Instagram e X , approvata dal parlamento giovedì sera, porterà a «risultati migliori e meno danni per i giovani australiani», ha detto ai giornalisti. Le piattaforme hanno una « responsabilità sociale » nel rendere la sicurezza dei bambini una priorità, ha affermato il primo ministro.

Il primo ministro Anthony Albanese ha affermato che il divieto potrebbe non essere implementato alla perfezione, proprio come le attuali restrizioni sull' alcol , ma è stata «la cosa giusta da fare».

L'organizzazione delle Nazioni Unite per l’infanzia , l’ Unicef , ha avvertito che il bando non è una «soluzione miracolosa» e potrebbe spingere i bambini in spazi online «nascosti e non regolamentati».

TikTok si dice «delusa» per il bando imposto dall’ Australia all’uso dei social network da parte dei minori di 16 anni. Si unisce così al coro dei giganti del web che hanno attaccato la legge australiana descrivendola come un lavoro frettoloso disseminato di «molte domande senza risposta».

Le aziende che non rispettano la legge rischiano multe fino a 50 milioni di dollari australiani (circa 30.820.000 euro). Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, e altre aziende hanno affermato che, nonostante le carenze percepite della legge, erano desiderose di impegnarsi con il governo per definire come implementarla.

Critiche e richieste di consultazione

«Siamo preoccupati per il processo, che ha accelerato l’approvazione della legislazione senza considerare adeguatamente ciò che l’industria fa già per garantire esperienze appropriate all’età e le voci dei giovani», ha affermato Meta in una dichiarazione.

La legge non offre quasi alcun dettaglio su come verranno applicate le regole, suscitando tra gli esperti il timore che finirà per non essere altro che un pezzo di legislazione simbolico e inapplicabile. Meta ha chiesto una consultazione sulle regole per garantire un «risultato tecnicamente fattibile che non imponga un onere gravoso a genitori e adolescenti».