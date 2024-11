Justin Sun, il tycoon delle cripto ha mangiato la banana di Cattelan da 6,2 milioni

Come aveva promesso di fare dopo l'aggiudicazione dell’opera concettuale 'Comedian' di Maurizio Cattelan, l’imprenditore delle criptovalute Justin Sun ha mangiato la banana incollata a una parete con nastro adesivo, pagata 6,2 milioni di dollari ad un’asta di Sotheby's la scorsa settimana.

NEW: @justinsuntron EATS THE BANANA TAPED TO THE WALL THAT HE BOUGHT FOR $6.2M pic.twitter.com/Qp9ZoIT94o — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) November 29, 2024

«Il valore reale è il concetto stesso», ha dichiarato Sun, secondo quanto riferisce il Financial Times, nel corso di un evento ad Hong Kong per consumare, a favore di telecamere, la celebre banana, pagata in criptovalute. In realtà Sun non ha acquistato né la banana né il nastro adesivo esposto da Sotheby's ma un certificato di autenticità e le istruzioni per riprodurre l’opera, una volta ricomprati a proprie spese la banana e lo scotch.