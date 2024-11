Manifestazione storica della comunità sorda a Roma: l’ENS chiede al Governo risposte concrete

Con lo slogan “I Sordi in piazza: chiediamo al Governo di ascoltarci”, circa 7000 persone si sono riunite oggi in Piazza dei Sant’Apostoli, a Roma, per partecipare a una delle manifestazioni più significative per la Comunità Sorda italiana. L’evento, organizzato dall’Ente Nazionale Sordi (ENS), ha rappresentato un momento di forte unità e visibilità per sensibilizzare le istituzioni sulle difficoltà e sui diritti fondamentali delle persone sorde.

Le richieste della comunità sorda

L’obiettivo dell’iniziativa era sensibilizzare il Governo e le istituzioni politiche su questioni cruciali per la Comunità Sorda, come il miglioramento delle condizioni di vita e il superamento delle barriere comunicative. Tra le principali richieste avanzate dall’ENS:

Aumento dell’indennità di comunicazione, per garantire un accesso più adeguato ai servizi. Rinnovo delle disposizioni delle leggi 197 e 160/2019, volte a garantire piena accessibilità in tutti gli ambiti della vita.

Introduzione di uno scivolo pensionistico, per sostenere i lavoratori sordi che affrontano difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro a causa delle barriere comunicative.

Inclusione sociale, culturale ed economica, attraverso politiche che riconoscano i diritti e agevolazioni per le persone sorde.