Il 13 dicembre è Santa Lucia: storia, tradizioni e simboli

Lucia, il cui nome deriva dal latino lux (luce), è ricordata come una giovane cristiana che dedicò la sua vita alla fede e alla carità. Secondo la tradizione, rifiutò un matrimonio combinato e decise di consacrarsi a Dio, offrendo il proprio patrimonio ai poveri. Questa scelta le costò l'accusa di essere cristiana, portandola al martirio. È spesso raffigurata con una palma (simbolo del martirio) e un piatto con gli occhi, poiché, secondo alcune leggende, si strappò gli occhi per donarli a Dio o fu accecata durante il martirio.

Santa Lucia, celebrata il 13 dicembre, è una delle figure più amate della tradizione cristiana e popolare. La sua festa è particolarmente sentita in diverse regioni italiane e in alcune aree del Nord Europa, dove il suo nome è associato alla luce e alla speranza. Il suo culto nasce a Siracusa, la sua città natale, dove visse e subì il martirio nel 304 d.C. durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano.

Le tradizioni di Santa Lucia in Italia

In molte città italiane, Santa Lucia è celebrata con riti e usanze particolari:

Siracusa: Qui si tengono solenni celebrazioni, tra cui la processione della statua della santa, che viene portata per le strade accompagnata da canti e preghiere. È un momento di grande partecipazione popolare.

Nord Italia (soprattutto Verona, Brescia, Bergamo e Parma): Santa Lucia è vista come la portatrice di doni per i bambini, un ruolo simile a quello di San Nicola o della Befana. Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, i bambini lasciano fieno e acqua per l’asinello di Lucia e ricevono dolci, giocattoli e piccoli regali.

Cibo tradizionale: In molte regioni si preparano dolci tipici, come i biscotti di Santa Lucia a forma di occhi o le frittelle. In Sicilia, si usa mangiare piatti a base di grano, come la cuccìa, per commemorare un miracolo attribuito alla santa durante una carestia. Immancabili poi gli arancini